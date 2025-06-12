Информатор раскрыл возможности нового чипсета в тесте Geekbench

Компания Apple работает над своей предстоящей линейкой смартфонов iPhone 17, данными о производительности которой делится информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

Источник фото: El Chapuzas Informático

Утверждается, что чипсет Apple A19 Pro, которым оснастят модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, обеспечит показатели более 4000 и 10000 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench соответственно. Это на 15 и 17% выше по сравнению с достижениями чипа A18 Pro в составе iPhone 16 Pro Max.

Также информатор сообщает, что линейка iPhone 17 обзаведётся экранами с высокой частотой обновления. В более ранних утечках говорилось, что iPhone 17 и iPhone 17 Pro могут получить дисплеи примерно равного размера, хотя это вовсе не означает, что другие характеристики панелей будут одинаковыми.

Ожидается, что чип A19 Pro будет выпускаться по технологическому процессу TSMC N3P и дебютирует в сентябре вместе с линейкой iPhone 17. Запуск Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500 должен состояться примерно в это же время.