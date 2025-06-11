Информатор раскрыл дату запуска новинок.

Компания OnePlus выпустит свои новые модели смартфонов Nord 5 и Nord CE5 через несколько недель — это следует из сообщения информатора, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфоны OnePlus Nord 5 и Nord CE5 будут запущены 8 июля текущего года. Модели OnePlus Nord 5 приписывается наличие плоского OLED-экрана с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, SoC MediaTek Dimensity 9400e, 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольного модуля и 16-Мп селфи-камеры.

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой 100-Вт зарядки. Также модель обзаведётся двумя динамиками, сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, стеклянной задней панелью и пластиковой средней рамкой.

Смартфон OnePlus Nord CE5, как утверждается, оснастят 6,7-дюймовой плоской OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 8350, 8 ГБ ОЗУ, 256-ГБ накопителем, 50-Мп основной камерой, 8-Мп сверхширокоугольной и 16-Мп камерой для селфи и видеозвонков. Обеспечивать автономную работу модели будет батарея на 7100 мА·ч, поддерживающая проводную зарядку мощностью 80 Вт.