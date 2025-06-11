Стоимость модели начинается от $199.

Дебютировавший в декабре прошлого года смартфон Poco M7 Pro 5G получил свежее цветовое оформление и новую конфигурацию оперативной/постоянной памяти, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что теперь смартфон Poco M7 Pro 5G доступен в «классическом чёрном» цвете с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти с ценником 199 долларов США, а также в новой конфигурации 12 ГБ+512 ГБ, оценённой в 249 долларов США.

Модель снабжается 6,67-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1080x2400 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra и аккумулятором на 5110 мА·ч с поддержкой 45-Вт проводной зарядки. Основная камера смартфона представлена 50-Мп модулем с оптической стабилизацией изображения и дополнена 2-Мп датчиком глубины, а селфи-камера имеет сенсор на 20 Мп.