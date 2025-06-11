Новинка оснащена 6,61-дюймовой панелью IPS LCD

Компания Honor выпускает свой новый бюджетный смартфон Honor X6c, который получил ряд улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Как сообщает издание GSMArena, смартфон Honor X6c снабдили 6,61-дюймовой панелью IPS LCD с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, SoC MediaTek Helio G81 Ultra, 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128/256 ГБ.

Основная камера новинки представлена 50-Мп датчиком и объективом с диафрагмой f/1.8. Она дополнена вспомогательным QVGA-сенсором глубины. На фронтальной панели в вырезе экрана располагается 5-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5300 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 35 Вт. Новинка оснащается боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, аудиоразъёмом, пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP64 и специальной клавишей ИИ.

Источник фото: GSMArena

Модель поставляется с предустановленной MagicOS 9 на базе Android 15. Новинка выпускается в чёрном (Midnight Black), белом (Moonlight White) и зелёном (Ocean Cyan) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Honor X6c в Малайзии стартует от 599 малазийских ринггитов (140 долларов США).