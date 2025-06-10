Размер обновления составляет 3.8 ГБ.

Компания Samsung продолжает осуществлять процесс постепенного развёртывания One UI 7, выпуская обновление для всё большего количества мобильных устройств — как пишет издание NotebookCheck со ссылкой на сообщение информатора Tarun Vats, апдейт теперь доступен и для смартфона Galaxy A34.

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Сообщается, что Samsung выпускает обновление One UI 7 на базе Android 15 с номером сборки A346NKSU9DYE7/A346NOKR9DYE7/A346NKOU9DYE5 и размером около 3.8 ГБ, что может указывать на солидное число изменений и улучшений.

В настоящее время развёртывание происходит в Южной Корее, но в скором времени ожидается начало данного процесса и в других регионах. Например, в Индии, по мнению информатора, One UI 7 для владельцев модели Galaxy A34 станет доступно на этой или же следующей неделе, а для ряда других стран апдейт появится в течение нескольких недель.