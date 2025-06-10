Экземпляр представляет собой 46-мм LTE-версию

Прототип предстоящих умных часов Samsung Galaxy Watch8 Classic появился на eBay, раскрыв дизайн будущей новинки, пишет издание GSMArena.

Как видно на опубликованных изображениях, внешне смарт-часы Samsung Galaxy Watch8 Classic будут похожи на Galaxy Watch Ultra, обладая тем же дизайном «скруглённого квадрата», называемым squircle. Продавец указал, что новинка имеет модельный номер SM-L505U, что соответствует 46-мм LTE-версии с накопителем объёмом 64 ГБ.

В комплект поставки входит кожаный ремешок и магнитное зарядное устройство с разъёмом USB Type-C. Также новинка имеет динамик на левой стороне, схожий с Watch Ultra, дополнительную кнопку и заводную головку.

Источник фото: GSMArena

Ожидается, что Galaxy Watch8 Classic оснастят вращающимся безелем, чипсетом Exynos W1000, которым были снабжены и предшественники, и чуть более ёмкой батареей. Презентация умных часов Galaxy Watch8 Classic может состояться совместно с моделью Galaxy Watch8 и складными смартфонами Samsung следующего поколения, в июле текущего года.