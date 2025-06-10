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Vivo T4 Ultra оснастят изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K и яркостью 5000 нит
Смартфон будет представлен 11 июня.

Компания Vivo готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Vivo T4 Ultra, постепенно раскрывая его характеристики — на платформе Flipkart был опубликован рекламный постер с дизайном фронтальной панели и спецификациями экрана новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Vivo T4 Ultra оснастят AMOLED-экраном, изогнутым с четырёх сторон, с разрешением 1,5K и пиковой локальной яркостью 5000 нит. Толщина устройства составит 7,43 мм при весе 192 г.

Ранее было подтверждено, что новинка обзаведётся чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, 50-Мп основной камерой с сенсором Sony IMX921 и поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с датчиком Sony IMX882, трёхкратным оптическим зумом, оптической стабилизацией изображения и поддержкой макросъёмки.

Модель будет предлагаться в чёрном (Black) и золотистом (Phoenix Gold) цветовых оформлениях. Официальная презентация смартфона Vivo T4 Ultra запланирована на 11 июня 2025 года.

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#vivo t4 ultra
Источник: gizmochina.com
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