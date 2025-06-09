На это необходимо будет потратить десятки миллиардов долларов.

Крупные производители уже давно отказались от производства дискет, как от устаревших носителей данных, а Windows 95 была выпущена тридцать лет назад, но это не мешает некоторым компаниям и государственным учреждениям до сих пор их использовать. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует отказаться от архаичных продуктов, всё ещё используемых в системах управления воздушным движением, пишет издание TechSpot.

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Сообщается, что технологии из прошлого века до сих пор широко применяются в американских системах управления воздушным движением, в том числе ПК работающие на Windows 95, дискеты и полётные полосы, представляющие собой обычные листы картона с полётной информацией.

Глава FAA Крис Рошело считает, что настало время модернизировать систему, отказавшись от дискет и полётных полос. В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации США разослало уведомления компаниям и организациям с просьбой поделиться идеями относительно необходимых шагов для решения данного вопроса.

В 2023 году эксперты FAA пришли к выводу, что более трети систем управления воздушным движением в США неэффективны, а часть из них приходит в неработоспособное состояние. Конечно, данная ситуация требует решительных действий, но загвоздка в том, что данные системы, спроектированные и введённые в строй в девяностых годах прошлого столетия, не должны прекращать свою работу ни на минуту и имеют строгие требования к безопасности, поэтому их модернизация будет весьма дорогостоящей.

По словам министра транспорта США Шона Даффи, на этот проект придётся потратить десятки миллиардов долларов, а его реализация затянется как минимум на четыре года, хотя некоторые эксперты называют эти цифры весьма оптимистичными.