Новинка может быть презентована в ближайшее время

Компания Honor готовится расширить ассортимент своих смартфонов, представив Honor X6c с рядом улучшений по сравнению с предшественником, о которых рассказывает издание Gizmochina.

Смартфон Honor X6c оснастят 6.61-дюймовым экраном TFT LCD с разрешением 720x1604 точек и частотой обновления 120 Гц, а также чипсетом MediaTek Helio G81 Ultra, ограниченным поддержкой 4G.

На задней панели новинки в прямоугольном модуле со скруглёнными краями разместится 50-Мп основная камера, дополненная вспомогательным QVGA-датчиком, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана расположится 5-Мп селфи-камера.

Автономную работу устройства обеспечит аккумуляторная батарея, ёмкость которой составит 5100 мА·ч, но в некоторых регионах она может быть увеличена до 5300 мА·ч. Новинка получит поддержку быстрой зарядки мощностью 35 Вт, новую кнопку на левой боковой грани, предназначенную для активации встроенных функций с использованием технологий ИИ, а также защиту от пыли и влаги с рейтингом IP64.

Рендеры Honor X6c. Источник фото: Gizmochina/YTECHB

Модель будет поставляться с предустановленной Magic OS 9.0 на базе Android 15. Покупатель сможет выбрать из чёрного, белого или зелёного цветовых оформлений. Официальный запуск смартфона Honor X6c ожидается в ближайшее время.