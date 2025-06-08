Новинка снабжена процессором Intel N100.

Компания Shuttle пополняет ассортимент своих продуктов новым безвентиляторным мини-ПК XPC nano NE10N, обладающим компактными размерами и широким набором портов, пишет издание NotebookCheck.

Мини-ПК XPC nano NE10N оснащается процессором Intel N100, снабжённым четырьмя ядрами, достигающими тактовой частоты 3.4 ГГц, встроенным GPU с частотой до 750 МГц и одним слотом SO-DIMM с поддержкой модулей оперативной памяти DDR4-3200 объёмом до 16 ГБ.

Для установки твердотельного накопителя NVMe или SATA доступен один слот формата M.2 2280 с поддержкой PCIe 3.0. Также имеется один разъём M.2 2230 для модуля Wi-Fi или Bluetooth. При этом устройство уже оснащено встроенными антеннами Wi-Fi.

Набор портов новинки представлен одним HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 с поддержкой двух мониторов в режиме до 4K/60 fps, четырьмя USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), двумя USB 2.0, гигабитным сетевым портом RJ45, а также разъёмом для наушников и микрофона. Размеры устройства составляют 135x115x39 мм.

Источник фото: NotebookCheck/Shuttle

Производитель отмечает, что мини-ПК практически бесшумен, так как обладает пассивной системой охлаждения, не имеющей вентиляторов. Новинка может поставляться в виде barebone без ОЗУ и хранилища.

Информации о стоимости и доступности мини-ПК XPC nano NE10N в настоящее время не предоставляется.