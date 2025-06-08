Новинка может дебютировать осенью текущего года.

Компания Vivo работает над своим новым компактным смартфоном Vivo X300 Pro Mini, который получит флагманский чипсет следующего поколения, ёмкую батарею и ряд других улучшений по сравнению с предшественником, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на сообщение информатора Digital Chat Station.

Vivo X200 Pro Mini. Источник фото: NotebookCheck

Утверждается, что смартфон Vivo X300 Pro Mini обзаведётся плоской 6,3-дюймовой панелью с технологией LIPO, что позволит уменьшить рамки экрана, высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9500 и перископическим телеобъективом.

Также новинке приписывается наличие качественной аудиосистемы, беспроводной зарядки, ультразвукового сканера отпечатков пальцев и аккумуляторной батареи ёмкостью как минимум 7000 мА·ч, что заметно больше по сравнению с предшественником, обладающим аккумулятором на 5700 мА·ч.

Запуск компактного смартфона Vivo X300 Pro Mini, как предполагается, может состояться в октябре текущего года.