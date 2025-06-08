Новинка выпускается в двух версиях.

Компания Lenovo выпускает свою новую механическую клавиатуру Aurora GK10, представленную в двух версиях и оснащённую RGB-подсветкой, пишет издание Gizmochina.

Клавиатура Lenovo Aurora GK10 имеет 98-клавишную раскладку, обладая компактными размерами, но при этом сохраняя полноценную функциональность.

Новинка поставляется как в стандартном варианте, так и в трёхрежимной модификации с возможностью горячей замены клавиш — поддерживаются как трёх-, так и пятиконтактные переключатели. В комплект поставки входят переключатели трёх версий, рассчитанные примерно на 50 млн нажатий клавиш — синие обладают щёлкающим звуком при нажатии, красные имеют более плавный ход, а коричневые характеризуются более тихой обратной связью.

Источник фото: Gizmochina

Модель снабжена съёмным кабелем USB Type-C, настраиваемой RGB-подсветкой, обладающей двадцатью динамическими эффектами, поддерживает технологию N-Key Rollover, оснащается износостойкими колпачками, регулируемыми ножками и накладками, не скользящими по поверхности. Кроме того, трёхрежимная модификация снабжена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мА·ч. Устройство имеет размеры 385,9x139x38,32 мм при весе 780 г.

Стоимость проводной версии Lenovo Aurora GK10 составляет 99 юаней (14 долларов США), тогда как трёхрежимная модификация будет предлагаться за 179 юаней (25 долларов США).