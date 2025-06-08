Информатор раскрыл некоторые особенности новинок.

Компания Oppo работает над своей новой топовой линейкой смартфонов Find X9, данными о характеристиках которой делится информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Oppo Find X8 Ultra. Источник фото: Gizmochina

Информатор сообщает, что серия Oppo Find X9 получит заметные улучшения с точки зрения возможностей камер, подтверждая недавнюю утечку о наличии у Find X9 Ultra двух перископических телеобъективов с датчиками на 200 и 50 Мп, судя по всему, предлагающих разные уровни оптического зума.

По словам Digital Chat Station, в настоящее время производитель тестирует прототип Find X9 Ultra, оснащённый объективами с сенсорами Samsung ISOCELL HP5 и JN5. Информатор отмечает, что Oppo может оснастить всю линейку Find X9 спектральным датчиком изображения, которым снабжена флагманская модель прошлого поколения Find X8 Ultra, что обеспечит дополнительную точность в определении цветов и оттенков.

Ultra-версия линейки Find X9 может получить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, тогда как остальные модели серии обзаведутся чипом MediaTek Dimensity 9500 — обе модели SoC относятся к флагманскому сегменту и должны дебютировать осенью текущего года.