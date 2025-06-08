Производитель отмечает, что новинка обладает практичностью и оригинальным дизайном.

Компания Oppo готовится представить свой новый смартфон среднего класса Oppo K13x, рассказывая о его преимуществах, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Индийское подразделение производителя позиционирует Oppo K13x в качестве надёжного мобильного устройства, обладающего достаточной производительностью. В компании отмечают, что новинка сочетает в себе такие достоинства, как прочность, практичность и оригинальный дизайн, и будет способна удовлетворить потребности современной молодёжи, предпочитающей активный стиль жизни.

Производитель добавляет, что новинку снабдят ёмкой аккумуляторной батареей с долгим временем автономной работы и поддержкой мощной зарядки, а также камерой с целым рядом функций, использующих технологии искусственного интеллекта.

В более ранних утечках говорилось, что модель обзаведётся чипсетом MediaTek Dimensity 6300, экраном с разрешением HD+ и предустановленной Android 15.

Ожидается, что Oppo поделится более подробной информацией о новинке в ближайшее время.