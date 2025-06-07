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Microsoft рекомендует восстановить папку inetpub в Windows при помощи скрипта PowerShell
Папка inetpub необходима в целях борьбы с уязвимостью.

В апреле текущего года компания Microsoft выпустила патч безопасности, который создавал пустую папку inetpub даже в том случае, если сервис IIS, её использующий, не был активирован. Многим пользователям это показалось странным, а в связи с тем, что Microsoft не выпустила предупреждение об изменениях вовремя, папка inetpub отправилась в Корзину на многих ПК.

Источник фото: Windows Latest

Софтверный гигант поспешил исправить ситуацию, объяснив, что добавление этой папки связано с устранением уязвимости CVE-2025-21204, позволяющей злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации или изменить файлы, но было уже поздно. К счастью, заново создать папку inetpub оказалось весьма просто — достаточно было лишь активировать сервис IIS, хотя некоторым пользователям этот способ не подошёл, так как служба создаёт дополнительные папки.

Microsoft учла пожелания своих клиентов и совсем недавно выпустила скрипт PowerShell, который создаёт папку inetpub без необходимости включения IIS. Информация о скрипте Set-InetpubFolderAcl доступна в Галерее PowerShell. Отмечается, что для выполнения скрипта понадобится запустить PowerShell с правами Администратора. Также неподготовленным пользователям лучше заручиться поддержкой более опытных специалистов, чтобы не возникло дополнительных проблем.

После выполнения скрипта Set-InetpubFolderAcl папка inetpub должна быть вновь создана, что соответствует рекомендациям Microsoft по защите системы от уязвимости CVE-2025-21204.

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#microsoft #inetpub
Источник: windowslatest.com
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