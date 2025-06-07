Новинка может присоединиться к Xiaomi 15S Pro и Pad 7 Ultra, которые также оснащёны Xring O1

Компания Xiaomi готовится к предстоящему запуску сразу двух новых моделей планшетов, в том числе Xiaomi Pad 7S Pro, данными о характеристиках которого поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Информатор намекает, что планшет Xiaomi Pad 7S Pro обзаведётся тем же чипсетом, что и Xiaomi Pad 7 Ultra, дебютировавший в прошлом месяце с Xring O1, который представляет собой 3-нм чип, разработанный Xiaomi. Данный чипсет имеет десять ядер CPU, 16-ядерный GPU ARM Immortalis-G925 и 6-ядерный NPU. В составе Pad 7 Ultra он достигает частоты 3.7 ГГц, тогда как в Xiaomi 15S Pro работает на частоте до 3.9 ГГц.

Кроме того, новинке приписывается наличие 12.5-дюймовой LCD-панели и поддержка зарядного устройства мощностью 120 Вт. Ожидается, что планшет Xiaomi Pad 7S Pro будет официально презентован в июне текущего года.