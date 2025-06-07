Больше подробностей ожидается на WWDC 2025.

Компания Apple готовится представить свою новейшую операционную систему iOS 26 с целым рядом нововведений, о парочке из которых рассказал аналитик Марк Гурман из Bloomberg, пишет издание Neowin.

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Как утверждает эксперт, в iOS 26 компания Apple переработает пользовательский интерфейс двух наиболее используемых приложений — Телефон и Сообщения. По данным аналитика, в обновлённом приложении Сообщения появится возможность создания опросов и установки фонового изображения для конкретного разговора, причём оно будет видно не только пользователю, но и другой стороне беседы.

Приложение Телефон, как сообщается, обзаведётся изменённым видом, объединяющим в себе недавние звонки, избранные контакты и голосовые сообщения в едином окне. При этом пользователю не обязательно отказываться от старого и проверенного временем дизайна в пользу нового.

Отмечается, что данные нововведения направлены на конкуренцию с приложениями от других компаний, а также расширение возможностей и взаимодействия между пользователями.

Больше подробностей о новейшей iOS 26 стоит ожидать на предстоящей конференции WWDC 2025, стартующей 9 июня текущего года.