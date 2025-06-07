Новинка может быть представлена в третьем квартале 2025 года.

Компания Samsung продолжает работать над своим первым смартфоном с тройным складыванием, получившим неофициальное название Galaxy G Fold. Совсем недавно устройство было замечено на сайте сертификации 3C, раскрыв возможности зарядки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Neowin

На сайте 3C смартфон с тройным складыванием от Samsung указан с поддержкой зарядного устройства EP-TA800, мощность которого составляет всего 25 Вт, что соответствует возможностям Galaxy S25 Edge.

Ранее сообщалось, что новинка дебютирует в третьем квартале текущего года, а её рекомендованная стоимость составит 3000-3500 долларов США.

В настоящее время единственным доступным на рынке смартфоном с тройным складыванием является Huawei Mate XT, но, как стало известно несколько часов назад, китайский производитель готовит к запуску свою новую модель, которая сохранит ту же конструкцию складного дисплея, но получит улучшенную камеру.

Учитывая, что запуск Huawei Mate XT второго поколения, согласно слухам, состоится во второй половине 2025 года, конкурировать Samsung Galaxy G Fold будет именно с ним.