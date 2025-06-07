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Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite получит батарею на 6000 мАч и дебютирует 18 июня
Стоимость новинки расположится в пределах 100 евро.

Компания iQOO готовится к предстоящему запуску своего нового бюджетного смартфона iQOO Z10 Lite, который присоединится к остальным четырём моделям серии. В этот раз она раскрыла дату презентации и некоторые характеристики будущей новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Производитель опубликовал изображение, раскрывающее дизайн задней панели iQOO Z10 Lite, получившей вертикально расположенный прямоугольный модуль камеры со скруглёнными краями, вмещающий в себя два объектива.

Также подтверждено, что новинка обзаведётся аккумуляторной батареей на 6000 мА·ч, которая, по словам производителя, является наиболее ёмкой среди всех 5G-смартфонов в данном сегменте. Кроме того, компания намекнула, что устройство оснастят чипсетом от Qualcomm, хотя и не назвала его точной модели.

Стоимость смартфона iQOO Z10 Lite должна быть в пределах 10 000 рупий (115 долларов США/100 евро), а презентация новинки состоится 18 июня текущего года.

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#iqoo z10 lite
Источник: gsmarena.com
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