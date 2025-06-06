Дебют новинки ожидается в июле.

Компания Samsung готовится к официальной презентации своих новых складных смартфонов, в списке которых, судя по утечкам, должна присутствовать и доступная модель Galaxy Z Flip FE, информацией о стоимости которой делится сайт Sisajournal, пишет издание NotebookCheck.

Samsung Galaxy Z Flip6. Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Сообщается, что цена Samsung Galaxy Z Flip FE в Южной Корее составит около одного миллиона корейских вон за версию с накопителем объёмом 128 ГБ, что соответствует примерно 738 долларам США. На основании этого предполагается, что рекомендованная цена новинки в американской рознице будет составлять около 699 долларов США за вариант на 128 ГБ и 749 долларов США за конфигурацию на 256 ГБ.

Кроме того, Galaxy Z Flip FE, как и Galaxy Z Flip7, приписывается наличие чипсета Exynos 2500, тогда как Galaxy Z Fold7, как утверждается, оснастят SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Ожидается, что складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip FE будут официально презентованы в первой половине июля текущего года.