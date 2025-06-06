Новинку должны оснастить 2560 ядрами CUDA.

Ожидалось, что игровая видеокарта начального уровня GeForce RTX 5050 дебютирует в конце апреля текущего года, но этого не произошло, что может объясняться сосредоточенностью Nvidia на производстве продуктов для задач ИИ, а в свежих утечках называется новый период запуска видеоадаптера, пишет издание NotebookCheck.

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По данным сайта Videocardz, дебют игровой видеокарты GeForce RTX 5050 состоится в июле текущего года. Отмечается, что Nvidia может ограничиться обычным пресс-релизом, представив модель начального уровня без особой помпы.

Новинке приписывается наличие графического процессора GB207-300 с 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ видеопамяти и 128-битной шины. Показатель TGP, как сообщается, составит 130 Вт. Интересно, что Nvidia при выпуске RTX 5050 могла отказаться от использования чипов памяти GDDR6, хотя в более ранних утечках говорилось именно о них, отдав предпочтение более быстрым GDDR7 в связи с тем, что Intel и AMD раскупают запасы GDDR6 — об этом пишет издание Benchlife.

Стоимость игровой видеокарты GeForce RTX 5050 в настоящее время неизвестна, но предполагается, что рекомендованная цена новинки составит около 200 долларов США.