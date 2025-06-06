Новинка обладает временем отклика GtG 0.1 мс и рядом игровых функций.

Компания MSI выпускает свой новый игровой монитор MPG 242R X60N со сверхвысокой частотой обновления и низким временем отклика, ориентированный на киберспортсменов, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор MSI MPG 242R X60N оснащается 24.1-дюймовой панелью Rapid TN с разрешением Full HD (1920x1080 точек), частотой обновления 600 Гц и временем отклика GtG 0.1 мс. Для дополнительного повышения чёткости новинка снабжена технологией MPRT Sync.

Заявленный охват цветовых пространств Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB достигает 89, 93 и 119% соответственно, а коэффициент статической контрастности составляет 1000:1. Новинка имеет пиковую яркость 350/500 нит в режиме SDR/HDR и сертификат VESA DisplayHDR 400.

Геймеры, предпочитающие классические игры, могут оценить поддержку монитором соотношения сторон 4:3 и устаревших разрешений, включая 1280x960 и 1024x768 точек, с частотой до 600 Гц. Для улучшения игрового процесса новинка снабжена рядом дополнительных функций.

Набор портов для подключения представлен двумя HDMI 2.1 FRL, одним DisplayPort 1.4a, одним USB Type-C с поддержкой зарядки устройств мощностью до 98 Вт, одним восходящим USB Type-B, тремя нисходящими USB Type-A и 3.5-аудиоразъёмом. Также имеется KVM-переключатель. Модель снабжена эргономичной подставкой, обеспечивающей регулировку положения монитора в пространстве.

Информацией о стоимости игрового монитора MSI MPG 242R X60N производитель пока не делится.