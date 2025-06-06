Стоимость новинки стартует от $640.

Компания OnePlus презентовала свой новый компактный смартфон OnePlus 13s с высокопроизводительным чипсетом и эффективной системой охлаждения, пишет издание GSMArena.

Смартфон OnePlus 13s оснащается 6.32-дюймовой панелью LTPO OLED с разрешением 1216x2640 точек, частотой обновления 1-120 Гц, яркостью 1.1-1600 нит, ШИМ-регулировкой 2160 Гц, поддержкой 10-битной цветовой палитры и Dolby Vision, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 256/512 ГБ.

Для охлаждения компонентов системы используется испарительная камера площадью 4400 мм² и специальный охлаждающий слой на задней панели, что позволяет отводить излишки тепла более эффективно.

Двойная камера смартфона на тыльной стороне, представленная 50-Мп основным модулем с датчиком Sony LYT-700 размером 1/1.56 дюйма и объективом с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения, а также 50-Мп телеобъективом (f/2.0) с двукратным оптическим зумом и сенсором Samsung JN5, обеспечивает запись видео в формате 4K/60 fps с Dolby Vision HDR. Селфи-камера с 32-Мп датчиком размером 1/3.1 дюйма и 21-мм объективом с диафрагмой f/2.0 и автофокусом поддерживает видеозапись в формате 4K/30 fps.

Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5850 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт и функцию обходной зарядки. По словам производителя, аккумулятор модели способен обеспечить возможность игрового процесса в BGMI (PUBG Mobile для Индии) в течение 7+ часов с показателем 120 кадров в секунду.

Новинка снабжена настраиваемой кнопкой Plus Button, пришедшей на смену Alert Slider, чипом Wi-Fi G1 для улучшения сетевого соединения, ИК-модулем, поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC, имеет целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ширина устройства составляет 71.7 мм при толщине 8.15 мм и весе 185 г. Новинка доступна в чёрном (Black Velvet), зелёном (Green Silk) и розовом (Pink Satin) цветовых оформлениях. Модель поставляется с предустановленной OxygenOS 15 на базе Android 15.

Источник фото: GSMArena

Стоимость компактного смартфона OnePlus 13s в индийской рознице начинается от 54 999 рупий (640 долларов) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, достигая 59 999 рупий (700 долларов США) за вариант 12 ГБ+512 ГБ. В продажу новинка поступит 12 июня, а предварительные заказы уже открыты.