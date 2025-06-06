Новинка имеет до 16 ГБ оперативной памяти.

Компания OnePlus представила свой новый топовый планшет OnePlus Pad 3, обладающий более быстрым чипсетом, экраном с большей диагональю и рядом других улучшений по сравнению с предшественником, пишет издание GSMArena.

Планшет OnePlus Pad 3 оснащается 13.2-дюймовой панелью IPS LCD с разрешением 2400x3392 точек, пиковой яркостью 900 нит, поддержкой 12-битной цветовой палитры, стилуса и Dolby Vision HDR, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и накопителем объёмом 256/512 ГБ. Новинка выпускается в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти — первый вариант доступен с LPDDR5X-4266, а второй снабжён LPDDR5T-4800. Автономную работу планшета обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 12 140 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Устройство имеет восемь динамиков, мощную систему охлаждения с площадью рассеивания 34 857 мм², поддерживает стилус Stylo 2 с 16 000 уровней нажатия и клавиатуру OnePlus Smart Keyboard, оснащённую NFC для передачи данных и трекпадом, и поставляется с целым рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта на базе Google Gemini. Новинка поддерживает бесшовное соединение с планшетами и смартфонами OnePlus, а также возможность подключения к Mac. Модель поставляется в голубом (Storm Blue) цветовом оформлении.

Источник фото: GSMArena

Стандартная цена планшета OnePlus Pad 3 в Европе начинается от 699 евро, но в настоящее время действует акция, благодаря которой покупатель получает больше памяти и либо OnePlus Pad 3 Smart Keyboard, либо Folio Case всего за 599 евро. Поставки новинки стартуют 2 июля текущего года.