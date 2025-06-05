Стоимость смартфона в Европе начинается от 650 евро.

Бренд RedMagic выпускает на глобальный рынок свой новый игровой смартфон RedMagic 10S Pro, ранее доступный только в Китае, пишет издание GSMArena.

Смартфон RedMagic 10S Pro оснащается кастомным OLED-дисплеем от BOE диагональю 6.85 дюйма, разрешением 1216p+, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания для одного/нескольких пальцев 2500/960 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, отличающимся от стандартной версии разогнанным до 4.47 ГГц (+150 МГц) CPU и до 1.2 ГГц (+100 МГц) GPU, игровым чипом RedCore R3 Pro, обеспечивающим показатель до 120 кадров в секунду в поддерживаемых играх, улучшенный ввод и контроль за охлаждением, до 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Для эффективного отвода излишков тепла смартфон имеет мощную систему охлаждения, включающую в себя жидкий металл, напрямую контактирующий с чипсетом, что, по словам производителя, обеспечивает снижение температуры на 5 °C, испарительную камеру площадью 12 000 мм², слои меди и графена, а также вентилятор, способный работать со скоростью до 23 000 оборотов в минуту, который, к тому же, имеет настраиваемую RGB-подсветку.

Основная камера модели представлена 50-Мп сенсором OmniVision OV50E и имеет оптическую стабилизацию изображения, соседствуя с 50-Мп сверхширокоугольным модулем с датчиком OmniVision OV50D и 2-Мп вспомогательным сенсором. На фронтальной стороне размещается 16-Мп селфи-камера, спрятанная под экраном.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 7050 мА·ч с поддержкой быстрой 80-Вт зарядки. Модель поставляется с предустановленной RedMagic OS 10.5 на базе Android 15 и оснащается двумя плечевыми триггерами с частотой отклика 520 Гц, настраиваемой кнопкой MagicKey, стереодинамиками с DTS:X и тактильной обратной связью.

Источник фото: GSMArena

RedMagic 10S Pro доступен в нескольких конфигурациях и цветовых версиях, стоимость которых в Европе следующая:

12 ГБ+256 ГБ Nightfall (Matte Black) — 650 евро;

16 ГБ+512 ГБ Moonlight (Silver Transparent) — 800 евро;

24 ГБ+1 ТБ Moonlight (Silver Transparent) — 1000 евро;

16 ГБ+512 ГБ Dusk (Black Transparent) — 800 евро;

24 ГБ+1 ТБ Dusk (Black Transparent) — 1000 евро.

В продаже на глобальном рынке RedMagic 10S Pro появится с 18 июня текущего года, а в ближайшее время ожидается старт предзаказов.