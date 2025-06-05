Новинка указана с 8 ГБ оперативной памяти.

Компания Oppo работает над своим новым смартфоном Reno14 F, который получил сертификаты в ряде стран, благодаря чему стали известны некоторые характеристики новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На сайтах сертификации смартфон Oppo Reno14 F появился с модельным номером CPH2743, 6,7-дюймовым дисплеем, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

К сожалению, по этим данным сложно судить, какие именно улучшения получит новинка, так как модель предшествующего поколения, Reno13 F, обладает аналогичными возможностями, за исключением чуть меньшего экрана диагональю 6,67 дюйма.

Ожидается, что в ближайшее время появится больше подробностей о характеристиках Reno14 F.