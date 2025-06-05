Новинка должна дебютировать в июне текущего года

Бренд Redmi готовится к запуску своего компактного игрового планшета, который совсем недавно прошёл сертификацию 3C, пишет издание Gizmochina.

Redmi Pad 2 4G. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

В базе данных 3C новый игровой планшет Redmi указан с модельным номером 25079RPDCC и поддержкой зарядного устройства мощностью 67 Вт. Предполагается, что новинка будет выпускаться только в конфигурации с Wi-Fi, так как о поддержке сотовой связи на сайте 3C ничего не говорится.

Чуть ранее генеральный менеджер Redmi Ван Томас сообщил, что компания готовит свой первый компактный игровой планшет с флагманскими возможностями, напрямую конкурирующий с iPad Mini 7, но предлагающий лучшую тепловую эффективность и эргономику.

В предыдущих утечках говорилось, что компактный игровой планшет Redmi оснастят 8,8-дюймовой LCD-панелью с разрешением 2560x1600 точек и частотой обновления 144 Гц, высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, цельнометаллическим корпусом, мощной системой охлаждения, двумя разъёмами USB Type-C, парой динамиков и двумя линейными двигателями оси X. Для дополнительного повышения быстродействия и эффективности новинка может получить выделенный чип.

Официальная презентация нового компактного планшета Redmi ожидается в июне текущего года.