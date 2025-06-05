Это позволит новинке успешно конкурировать с моделями других производителей.

Компания Samsung работает над своим новым доступным смартфоном Galaxy A17, который, как говорится в свежей утечке, будет оснащён функцией, в настоящий момент доступной только для более дорогих моделей южнокорейского производителя, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Речь идёт об оптической стабилизации изображения, которой, как утверждается, оснастят основную камеру Galaxy A17. Для сокращения расходов, согласно утечке, Samsung будет использовать систему с пружинами, которая на 20% дешевле по сравнению со стандартными реализациями стабилизации изображения.

Наиболее доступными смартфонами с поддержкой оптической стабилизации изображения в модельном ряду Samsung были представители серии Galaxy A2x, и Galaxy A17, если утечка подтвердится, станет первой недорогой моделью в ассортименте южнокорейского производителя, поддерживающей данную функцию, что станет конкурентным преимуществом по сравнению со смартфонами от других производителей в данном сегменте.