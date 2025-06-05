Производитель раскрыл точное время запуска новинок.

Компания Huawei готовится к предстоящему запуску своей новой серии смартфонов Pura 80 — сегодня производитель раскрыл точную дату презентации линейки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как сообщил производитель, презентация серии Huawei Pura 80 состоится в Китае 11 июня в 14:30 по местному времени. На представленном изображении Huawei выделяет камеру, подчёркивая её высокое качество и широкие возможности.

Отмечается, что прошлая линейка смартфонов, Pura 70, была запущена ещё в апреле 2024 года, но работа над серией Pura 80 чуть затянулась. Это может объясняться высокими характеристиками камер новой линейки.

В частности Pura 80 Ultra, как утверждается, обзаведётся системой из четырёх камер на тыльной стороне, включающей в себя 50-Мп основную камеру с 1-дюймовым сенсором и переменной диафрагмой, сверхширокоугольный объектив, 50-Мп телеобъектив с сенсором размером 1/1.3 дюйма и 2-Мп сенсор цветовой температуры.