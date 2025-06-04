Складной смартфон должен быть представлен в июле текущего года.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своих новых складных смартфонов, а совсем недавно подтвердила, что Galaxy Z Fold7 получит внешний и складной экраны большей диагонали по сравнению с моделью предшествующего поколения, пишет издание SamMobile.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что Samsung не назвала точных размеров дисплеев Galaxy Z Fold7, но в своём тизере для предстоящей презентации обрадовала покупателей, заявив о том, что прислушалась к просьбам клиентов относительно увеличения диагонали экранов.

В более ранних утечках говорилось, что смартфон Galaxy Z Fold7 получит 8.2-дюймовый складной и 6.5-дюймовый внешний экраны. Кроме того, новинке приписывается наличие крайне тонкого корпуса, тогда как ёмкость аккумуляторной батареи останется без изменений и составит 4400 мА·ч.

Ожидается, что складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 будут официально презентованы в июле текущего года.