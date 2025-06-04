Новинка имеет до 8 ГБ оперативной памяти.

Компания Vivo выпускает свой новый доступный смартфон Y19s Pro, который присоединился к модели Y19s, выпущенной в прошлом году, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Vivo Y19s Pro снабжается 6.68-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ (1608x720 точек), частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 1 000 нит и охватом цветового пространства NTSC в 83 %, 12-нм чипсетом Unisoc T612, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп модулем с диафрагмой f/1.8 и дополнена 0.08-Мп вспомогательным сенсором, тогда как селфи-камера имеет 5-Мп датчик и объектив с диафрагмой f/2.2.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6 000 мА·ч с поддержкой быстрой 44-Вт зарядки. Модель имеет слот расширения для карты памяти microSD, стереодинамики, 3.5-мм аудиоразъём, боковой сканер отпечатков пальцев, прочный палевлагозащищёный корпус с рейтингом IP64 и сертификатом военного класса MIL-STD-810H, порт USB Type-C, FM-радио, поддерживает 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 и GPS.

Источник фото: Gizmochina

Новинка поставляется с предустановленной FunTouch OS 15 на базе Android 15. Модель предлагается в чёрном (Diamond Black), серебристом (Pearl Silver) и голубом (Glacier Blue) цветовых оформлениях. Размеры устройства составляют 165.75x76.1x8.1 мм при весе 200 г.

Стоимость Vivo Y19s Pro в Бангладеше стартует от 15 499 бангладешских так (127 долларов США) за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, тогда как вариант 6 ГБ+128 ГБ оценён в 16 999 бангладешских так (139 долларов США), а в Малайзии за конфигурацию 6 ГБ+128 ГБ просят 499 малайзийских ринггитов (118 долларов США), в то время как модификация 8 ГБ+256 ГБ предлагается за 615 малайзийских ринггитов (145 долларов США).