Новинка способна проработать до 10 дней без дополнительной подзарядки.

Компания Lenovo выпускает свою новую версию доступных смарт-часов Watch S с целым рядом дополнительных функций, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Lenovo

Новый вариант умных часов Lenovo Watch S оснащается 1.43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 точек, обрамлённым тонкой 0.9-см рамкой, изготовленной из нержавеющей стали. Новинка комплектуется двумя ремешками, один из которых, сделанный из кожи, снабжён магнитной застёжкой для дополнительного удобства.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 300 мА·ч, обеспечивающая автономную работу в течение 7 дней при повседневном использовании и до 10 дней в не слишком интенсивном режиме.

Модель снабжена микрофоном для поддержки голосовых команд, динамиком для локального воспроизведения аудио, может принимать звонки, поддерживает Bluetooth 5.3 и поставляется с целым рядом функций для фитнеса и мониторинга за показателями здоровья в круглосуточном режиме, в том числе интеллектуальным алгоритмом сердечного ритма. По словам производителя, новинка имеет более семидесяти спортивных режимов.

Стоимость новой версии смарт-часов Lenovo Watch S в китайской рознице стартует от 499 юаней (70 долларов США).