Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Глобальная версия Oppo Reno14 Pro с Dimensity 8450 появилась на сайте Geekbench
Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти.

Несколько недель назад компания Oppo презентовала свою новую серию Reno14 в Китае, а в будущем планирует представить новинки на международном рынке, что подтверждает появление глобальной версии Reno14 Pro в базе данных Geekbench, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На сайте Geekbench смартфон Oppo Reno14 Pro фигурирует с модельным номером CPH2739, что указывает на международный вариант, и оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 8450 — это означает, что Oppo решила не менять SoC для глобальной версии модели, как это иногда бывает. Кроме того, смартфон был указан с 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 15.

Источник фото: Abhishek Yadav/X

Если производитель решит оставить характеристики международного варианта Reno14 Pro неизменными, то следует ожидать наличия 6.83-дюймовой AMOLED-панели с разрешением 1272x2800 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1 200 нит, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, тройной 50-Мп камеры на тыльной стороне, включая основной модуль с оптической стабилизацией изображения, телеобъектив с 3.5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный модуль с углом обзора 116 градусов, и 50-Мп селфи-камеры.

Ожидается, что глобальный запуск серии Oppo Reno14 состоится в начале июля текущего года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#oppo reno14 pro
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Resident Evil 9 станет заключительной частью в серии и началом новой франшизы
3
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
10
Длина самого большого джета сверхмассивной черной дыры превышает размеры нашей галактики в 2 раза
+
Выпущен дистрибутив LinuxFX визуально идентичный Windows 11
6
Выпущены новые полнометаллические часы Casio G-Shock GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C
1
Эксплуатацию второго энергоблока Смоленской АЭС продлили на пять лет
1
В Дагестане возрождают легендарный Чиркатинский консервный завод
+
Китай обвинил США в срыве торгового перемирия и пообещал дать достойный ответ
+
В Counter-Strike 2 наблюдаются массовые ошибки и сбои некритичного характера
+
"Ростелеком" и "МойОфис" договорились о совместной разработке аналога Microsoft SharePoint
1
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1
NVIDIA GeForce Now для Steam Deck улучшает графику и увеличивает время автономной работы
1
Транзитную дорогу в обход Краснодара достроят не раньше 2030 года
1
Cryorig возвращается с новыми решениями для охлаждения, включая топовые башенные кулеры и AIO
+
Logitech готовит мышь MX Master 4 с обновлённой эргономикой и возможным апгрейдом характеристик
1
Red Magic подтвердила название игрового планшета с чипом Snapdragon 8 Elite — Gaming Tablet 3 Pro
+
Инженеры Университета Небраски создали самовосстанавливающиеся мускулы для роботов
+
Некоторые модели Radeon RX 9060 XT 8 и 16 ГБ отличаются не только объёмом памяти, но и частотами GPU
2
Apple может использовать технологию Metalens во всей линейке iPhone 17 для уменьшения Dynamic Island
+
MediaTek Dimensity 9500 может получить преимущество над Apple A19 и A19 Pro благодаря Cortex-X930
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
28
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
14
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
28
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
30
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
2
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
10
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
1

Сейчас обсуждают

Bernigan
00:53
С ним не разберутся, он блаженный, он уже давно тут этим занимается, я думаю львиная доля минусов именно от него, как видно сейчас, самый главный ботовод тут. И как видим никто не трогает
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
aribetdetka
00:47
Есть некая безнадега в том, что уникальнейшая "госпожа пространства и времени" и потенциальная императрица нильфов так бездарно распорядилась своей короткой (по меркам других существ из лора) жизнью. ...
Создатели «Ведьмака 4» показали технодемо игры на движке Unreal Engine 5
mozghru
00:47
Цветастая стилистика,а-ля длс Кровь и вино.
Создатели «Ведьмака 4» показали технодемо игры на движке Unreal Engine 5
mozghru
00:44
Будущие за киприотами России!
Lesta Games признана судом экстремистской организацией
Izbranniy
00:44
Я бы не был столь однозначен. На этом сайте часто ошибки проскакивают. Например, у G95SC тоже стоит 10 бит, но при этом 3dnews делали его припарирование, и оказалось что 8 bit+frc. Но, может быть, вы ...
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
AndreySE-VL
00:38
Правила движения для мотоциклистов, изменять? )) смешно, они их все не соблюдают ))
В МВД поступило предложение изменить правила движения для мотоциклов
Никита Фиосев
00:36
теперь вылетает тарков) не качайте
Обновление NVIDIA App 11.0.4 приносит светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
Тимофей Петров
23:55
Так откажись от допов и все дела. Я тоже в рольфе брал, почти от всех допов отказался. Что надо было согласился оставить. Если тебе никаких допов не надо продадут без них.
Российские автодилеры выступили против прямых онлайн-продаж машин автоконцернами
Bernigan
23:35
Да это чеканутый хуангоненавистник, ищет любой бред по поводу которого потом ахи и вздохи, как страшно смотрите, вот тут, в этой игре не хватает 8Гб! Хотя можно снизить одну две настройки, в этой игре...
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Biggus Dickus
23:28
у тебя неверная ориентации дисплея для BF 2042, нужна портретная, а не альбомная
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем