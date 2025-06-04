Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти.

Несколько недель назад компания Oppo презентовала свою новую серию Reno14 в Китае, а в будущем планирует представить новинки на международном рынке, что подтверждает появление глобальной версии Reno14 Pro в базе данных Geekbench, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На сайте Geekbench смартфон Oppo Reno14 Pro фигурирует с модельным номером CPH2739, что указывает на международный вариант, и оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 8450 — это означает, что Oppo решила не менять SoC для глобальной версии модели, как это иногда бывает. Кроме того, смартфон был указан с 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 15.

Источник фото: Abhishek Yadav/X

Если производитель решит оставить характеристики международного варианта Reno14 Pro неизменными, то следует ожидать наличия 6.83-дюймовой AMOLED-панели с разрешением 1272x2800 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1 200 нит, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, тройной 50-Мп камеры на тыльной стороне, включая основной модуль с оптической стабилизацией изображения, телеобъектив с 3.5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный модуль с углом обзора 116 градусов, и 50-Мп селфи-камеры.

Ожидается, что глобальный запуск серии Oppo Reno14 состоится в начале июля текущего года.