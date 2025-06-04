Некоторые пользователи Windows 10 стоят перед выбором.

По мере приближения даты окончания официальной бесплатной поддержки часть пользователей Windows 10, особенно обладатели старых ПК, не поддерживаемых Windows 11, задумывается о возможных способах разрешения ситуации, и у разработчиков KDE есть ответ, пишет издание Neowin.

Источник фото: ComputerBase

На своём сайте разработчики KDE призывают заблаговременно перейти с Windows на Linux, так как после окончания поддержки Windows 10 пользователи рискуют подвергнуть свой ПК опасности в связи с вновь обнаруженными багами и дырами, для которых более не будут выходить обновления.

Отдельное внимание уделено рабочему столу Plasma, который не требует много ресурсов, поэтому его можно запустить даже на старом ПК или ноутбуке. Кроме того, имеется возможность настроить его под свои нужды, в том числе сделать стиль приближённым к Windows или вовсе уникальным.

Команда KDE рекомендует не идти на поводу у Microsoft, приобретая новый ПК для Windows 11, а отдать предпочтение дистрибутивам Linux, из которых можно выбрать ОС на свой вкус. При этом разработчики признают, что ряд элементов Linux требует привыкания, а для некоторых приложений придётся искать альтернативы.

Среди преимуществ Linux также называется отсутствие шпионского ПО, рекламы, внедрённой непосредственно в ОС, обязательного использования учётной записи и принудительных обновлений.

Конечно, всё это весьма заманчиво, но необходимо отметить наличие возможных проблем у геймеров с целым рядом игр в Linux, в том числе из-за несовместимости античит-систем. Кроме того, не все профессиональные приложения можно заменить на качественные и соответствующие определённым требованиям аналоги.