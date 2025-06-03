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Игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro появился на изображениях с фирменным дизайном
Новинка должна быть презентована 11 июня.

Бренд RedMagic готовится представить свой новый игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro в ближайшие несколько дней, а сегодня раскрывает дизайн предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

Внешне RedMagic Gaming Tablet 3 Pro похож на RedMagic Nova, имея фирменный дизайн задней панели и экран, обрамлённый тонкими рамками. Ранее сообщалось, что новинка получит 9.0-дюймовый OLED-дисплей, что, по словам производителя, позволит ему оставаться достаточно компактным.

Хотя в утечках говорилось, что Gaming Tablet 3 Pro будет оснащаться разогнанным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, в недавнем тесте Geekbench новинка появилась со стандартным чипом. Также модели приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 8240 мА·ч и мощной системы охлаждения, оснащённой вентилятором.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro будет официально представлен 11 июня текущего года.

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#redmagic gaming tablet 3 pro
Источник: gizmochina.com
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