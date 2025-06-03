Смартфон оснащён 6.75-дюймовым LCD-экраном.

Компания ZTE ещё официально не презентовала свой новый бюджетный смартфон Blade A76, но уже разместила новинку на сайте болгарского подразделения, раскрыв некоторые характеристики, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон ZTE Blade A76 оснащается 6.75-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для селфи-камеры, 6 ГБ оперативной памяти, 50-Мп основной камерой на тыльной стороне, дополненной вспомогательным датчиком и светодиодной вспышкой, и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч.

Новинка имеет толщину 8.2 мм, поставляется с рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта, поддерживает 5G и защищена от пыли и влаги с рейтингом IP54. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном и голубом цветовых оформлениях.

Ожидается, что в ближайшее время производитель полностью раскроет характеристики ZTE Blade A76.