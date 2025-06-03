Новинка должна дебютировать в ближайшие несколько недель.

Компания Infinix работает над своим новым бюджетным смартфоном Smart 10 4G, характеристики и изображения которого были опубликованы изданием Xpertpick совместно с информатором Sudhanshu Ambhore.

Источник фото: Xpertpick

Сообщается, что смартфон Infinix Smart 10 4G получит 6.67-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Unisoc T615, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки в прямоугольным модуле расположатся две камеры с датчиками на 8 и 2 Мп, соседствующие со светодиодной вспышкой, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана разместится 8-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-Вт зарядки. Новинка получит два динамика, 3.5-мм аудиоразъём и предустановленную XOS 15.1.0 на базе Android 15 Go Edition.

Ожидается, что запуск смартфона Infinix Smart 10 4G состоится в ближайшие недели. С учётом характеристик модель должна дебютировать в бюджетном сегменте.