Новинка имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.

Компания Acer расширяет ассортимент своих игровых мониторов, представив новую 27-дюймовую модель Predator XB273U X1, имеющую высокую частоту обновления и достаточно демократичный ценник, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор Acer Predator XB273U X1 оснащается панелью Fast IPS с разрешением WQHD (2560x1440 точек), частотой обновления до 200 Гц и временем отклика GtG 1 мс, что позволяет минимизировать размытие картинки в динамичных сценах. Для устранения визуальных артефактов в процессе игры новинка поддерживает технологию адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium.

Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поддерживает 8-битную цветовую палитру и охватывает 90 % цветового пространства DCI-P3. В целях уменьшения нагрузки на глаза новинка снабжена подсветкой без мерцания, фильтром синего цвета и антибликовым покрытием ComfyView.

Устройство оснащено портом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.0, ограниченными частотой 144 Гц, 3.5-мм аудиоразъёмом, двумя динамиками мощностью 2 Вт, эргономичной металлической подставкой с возможностью регулировки положения монитора и креплением VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Стоимость игрового монитора Acer Predator XB273U X1 на китайской площадке JD.com составляет 1299 юаней (180 долларов США).