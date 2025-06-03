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27-дюймовый FHD-монитор HKC V2719 с IPS-панелью 144 Гц оценили в $83
Новинка оснащена разъёмами HDMI и VGA.

Компания HKC презентовала свой новый 27-дюймовый монитор V2719, отличающийся заманчивым соотношением цены и качества, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор HKC V2719 оснащается IPS-панелью с разрешением Full HD (1920x1080 точек), частотой обновления 144 Гц, типичной яркостью 250 нит, временем отклика GtG 5 мс и широкими углами обзора, достигающими 178 градусов.

Новинка поддерживает 8-битную цветовую палитру и охватывает 99 % цветовой гаммы sRGB. Для уменьшения нагрузки на глаза во время длительной работы или игрового процесса устройство имеет встроенный фильтр синего цвета и подсветку без мерцания. Модель снабжена несколькими предустановленными режимами для игр, фильмов и чтения.

Монитор оснащён разъёмами HDMI и VGA, что расширяет совместимость в различными устройствами, в том числе старыми. Новинка имеет минималистичный дизайн, регулируемую по наклону подставку и поддержку крепления VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Стоимость монитора HKC V2719 весьма демократична и составляет 599 юаней (83 доллара США).

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#hkc v271
Источник: gizmochina.com
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