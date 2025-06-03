Новинка может получить два телеобъектива.

Компания Honor работает над своей новой линейкой смартфонов Magic8, включающей несколько моделей, в том числе Pro-версию, свежей утечкой о конфигурации камеры которой делится издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что в настоящее время смартфон Honor Magic8 Pro тестируется с системой камер на задней панели, состоящей из четырёх модулей, два из которых представляют собой телеобъективы, хотя точные характеристики не называются.

В более ранней утечке говорилось, что Honor Magic8 Pro обзаведётся 50-Мп основной камерой, дополненной 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 200-Мп перископическим телеобъективом. Возможности второго телеобъектива пока неизвестны.

Ожидается, что официальная презентация смартфонов серии Honor Magic8 Pro состоится в конце текущего года.