Новинка может дебютировать в июле.

Компания Vivo готовится к предстоящему запуску своего нового складного смартфона Vivo X Fold5, который совсем недавно прошёл сертификацию в нескольких странах, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

На китайской платформе сертификации 3C смартфон Vivo X Fold5 указан с модельным номером V2507A и поддержкой зарядного устройства мощностью 90 Вт, тогда как в Сингапуре и Малайзии новинка появилась с модельным номером V2429, который, судя по всему, принадлежит глобальной версии.

В более ранних утечках говорилось, что Vivo X Fold5 будет оснащён 8.03-дюймовым складным AMOLED-экраном с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц, 6.53-дюймовым внешним дисплеем AMOLED LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 50-Мп тройной камерой с оптикой Zeiss, включая основной модуль с датчиком Sony IMX921, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с сенсором Sony IMX882 и трёхкратным оптическим зумом, а также 32-Мп селфи-камеру.

Кроме того, новинка должна получить аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающую не только быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, как говорилось ранее, но и беспроводную 30-Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, защиту с рейтингом IPX8 и корпус толщиной 4.33 мм в разложенном виде. Ожидается, что складной смартфон Vivo X Fold5 может быть презентован в июле текущего года.