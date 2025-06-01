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Qualcomm Snapdragon X2 Elite может получить до 18 ядер и работать в паре с 64 ГБ ОЗУ
Чип может быть представлен во второй половине сентября.

Компания Qualcomm работает над производительными чипами следующего поколения Snapdragon X2 Elite, которые могут получить больше количество ядер и работать совместно с 64 ГБ ОЗУ, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на сообщение информатора Роланда Квандта.

Источник фото: Wccftech

По словам информатора, в настоящее время чип Snapdragon X2 Elite, имеющий кодовое имя SC8480XP, тестируется в устройстве, оснащённом 64 ГБ оперативной памяти — это в два раза выше максимального объёма ОЗУ, которым снабжены текущие модели ноутбуков со Snapdragon X Elite.

Также эксперт считает, что топовая конфигурация Snapdragon X2 Elite получит 18 ядер, что на 50 % больше по сравнению с предшественником.

Ранее Qualcomm сообщила, что проведёт мероприятие Snapdragon Summit в текущем году с 23 по 25 сентября, намекнув, что представит на нём не только флагманский чипсет следующего поколения для смартфонов, но и чипы для ноутбуков.

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#qualcomm snapdragon x2 elite
Источник: notebookcheck.net
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