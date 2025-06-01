Инженерный образец достигает частоты 3.7 ГГц.

Компания AMD активно тестирует топовую игровую видеокарту, неофициально получившую название Radeon RX 9080 XT, которая будет заметно производительнее RX 9070 XT и сможет составить конкуренцию предстоящей Nvidia GeForce RTX 5080 Super — об этом говорит информатор Moore's Law Is Dead, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: YouTube/Moore's Law Is Dead

Утверждается, что инженерный образец Radeon RX 9080 XT может достигать тактовой частоты от 3.4 до 3.7 ГГц в игровом режиме, располагает 16/24/32 ГБ видеопамяти GDDR7, 256-битной шиной и имеет мощность более 450-500 Вт.

По данным информатора, тесты топового видеоадаптера в 4K показывают его превосходство над RX 9070 XT в среднем на 28 % при максимальном преимуществе 45 %, что позволит Radeon RX 9080 XT конкурировать с будущей Nvidia GeForce RTX 5080 Super или флагманом прошлого поколения RTX 4090.

Как сообщается, для своей новой флагманской модели AMD может использовать всё тот же чип Navi 48, но для достижения более высоких тактовых частот, возможно, понадобится более совершенный техпроцесс.

В настоящее время неясно, выпустит ли AMD свою топовую Radeon RX 9080 XT в качестве ответа на предстоящую линейку GeForce RTX 50 Super от Nvidia, или же будет руководствоваться иными соображениями, повременив с запуском.