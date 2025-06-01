Это вряд ли случится в текущем году.

Компания Apple вновь вынашивает идеи по внедрению тактильных кнопок в свои будущие мобильные устройства, причём не только iPhone, но и iPad совместно с Apple Watch — об этом сообщает информатор Setsuna Digital, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Слухи о работе Apple над проектом тактильных кнопок появились в сети Интернет ещё несколько лет назад, но, как сообщается, ранее компании не удавалось устранить проблемы с ошибочными нажатиями, поэтому модели iPhone 15 и iPhone 16 Pro так и остались без этого нововведения.

Тактильные кнопки представляют собой фиксированные сенсорные поверхности с имитацией нажатий при помощи вибрации, что несёт в себе сразу несколько преимуществ, в частности долговечность конструкции и расширенные возможности по настройке.

По словам информатора, компания вновь возобновляет работу над данным проектом, хотя его будущее пока туманно, так как конкретных сроков внедрения не называется. Отмечается, что появление тактильных кнопок в линейке iPhone 17, дебютирующей в текущем году, маловероятно, поэтому следует ожидать как минимум следующего года, когда нововведение может стать доступным для iPhone, iPad и Apple Watch следующих поколений.