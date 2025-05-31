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Стоимость Redmi Pad 2 в европейских магазинах начинается от 199 евро
Магазины опубликовали ценники новинки заранее.

Компания Xiaomi готовится к расширению ассортимента своих доступных планшетов новой моделью, Redmi Pad 2, которая уже появилась на сайтах нескольких европейских магазинов с указанием характеристик и стоимости, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi/Phox France

Сообщается, что планшет Redmi Pad 2 получил 11-дюймовую IPS-панель с разрешением 2.5K, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, чипсет MediaTek Helio G100 Ultra, 8-Мп основную камеру на тыльной стороне, 5-Мп фронтальную камеру для селфи и видеозвонков и аккумуляторную батарею ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной 18-Вт зарядки. Наличие зарядного устройства в комплекте поставки не указано.

Стоимость модификации Redmi Pad 2 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, ограниченной только поддержкой Wi-Fi, составляет 199 евро, тогда как версия 8 ГБ+256 ГБ, поддерживающая стандарт сотовой связи 4G, предлагается за 299 евро.

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#redmi pad 2
Источник: notebookcheck.net
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