Для линейки Galaxy Tab S Ultra это произойдёт впервые.

Компания Samsung продолжает работать над своим новым планшетом Galaxy Tab S11 Ultra, который придёт на смену модели Galaxy Tab S10 Ultra и получит прибавку к ёмкости аккумуляторной батареи, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra обзаведётся аккумулятором с номинальной ёмкостью 11 374 мА·ч — это означает, что типичная ёмкость, заявленная производителем, будет в пределах 11 700-11 900 мА·ч. Для сравнения — модель предшествующего поколения, Galaxy Tab S10 Ultra, имеет батарею с номинальной ёмкостью 10 880 мА·ч, тогда как типичная ёмкость, указываемая Samsung, составляет 11 200 мА·ч.

Отмечается, что для серии Galaxy Tab S Ultra это станет первым случаем увеличения аккумуляторной батареи — первая Ultra-модификация, Tab S8 Ultra, имела аккумулятор на 11 200 мА·ч, ёмкость которого была неизменной и для последующих моделей.

В более ранних утечках говорилось, что новинку оснастят чипсетом MediaTek Dimensity 9400. Анонс планшета Galaxy Tab S11 Ultra может состояться в сентябре текущего года.