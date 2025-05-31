Запуск новинки ожидается в июне.

Компания Vivo готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона T4 Ultra, попутно рассказывая о его преимуществах в социальных сетях, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В небольшом видеоролике производитель продемонстрировал заднюю панель Vivo T4 Ultra с круглым модулем камеры и надписью «100X», судя по всему, указывающую на максимальные возможности цифрового зума, который Vivo называет ультра-мощным и причисляет к флагманскому уровню.

Ранее сообщалось, что новинка получит 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX921 и 50-Мп перископический телеобъектив, который, судя по всему, и будет обладать широкими возможностями увеличения.

Также в предыдущих утечках говорилось, что новая модель обзаведётся 6.67-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, поддержкой 90-Вт зарядки и предустановленной Funtouch OS 15 на базе Android 15.

Ожидается, что официальная презентация Vivo T4 Ultra состоится в начале июня текущего года.