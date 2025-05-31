Планшет обладает целым рядом функций ИИ.

Компания Honor представила свой новый планшет среднего класса Tablet 10 с большим экраном, ёмким аккумулятором и широким набором инструментов ИИ для работы и учёбы, пишет издание Gizmochina.

Планшет Honor Tablet 10 оснащается 12.1-дюймовым экраном с антибликовым покрытием, разрешением 2.5K, частотой обновления 120 Гц и сертификатом TÜV Rheinland, указывающим на наличие встроенных функций для защиты зрения, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 10 100 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Планшет поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 и целым рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта, предназначенных для помощи в процессе работы или учёбы, в том числе решения задач, перевода текста на другие языки, преобразования голоса в текстовый материал и создания сравнительных отчётов на основе различных документов.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, модель имеет встроенный режим родительского контроля, обеспечивающий мониторинг и управления приложениями через смартфон в режиме реального времени с возможностью ограничения доступа.

Стоимость планшета Honor Tablet 10 в китайской рознице стартует от 1274 юаней (180 долларов США) за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, достигая 1954 юаней за конфигурацию 12 ГБ+512 ГБ (270 долларов США). Специальная версия Soft Matte Edition с усовершенствованным покрытием стоит 1699 юаней (240 долларов США) за вариант 8 ГБ+256 ГБ и 1869 юаней (260 долларов США) за модификацию 12 ГБ+256 ГБ.