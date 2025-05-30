Смартфон должен дебютировать в конце сентября или начале октября.

До официального запуска смартфона Xiaomi 16 осталось ещё несколько месяцев, но информатор Digital Chat Station заранее раскрывает ключевые характеристики будущей новинки, пишет издание Gizmochina.

Рендер Xiaomi 16. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон Xiaomi 16 обзаведётся 6.3-дюймовым плоским OLED-экраном, обрамлённым тонкими рамками с четырёх сторон, высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и тройной 50-Мп камерой на задней панели, включающей в себя основной датчик размером 1/1.3 дюйма, сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с поддержкой макросъёмки.

Также новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 6500 мА·ч, что на 1100 мА·ч больше по сравнению с предшественником, предустановленной HyperOS 3.0 на базе Android 16 и элегантного дизайна с двухцветной задней панелью.

Ожидается, что смартфон Xiaomi 16 дебютирует в конце сентября или начале октября текущего года сразу после презентации чипсета Snapdragon 8 Elite 2, которая намечена на вторую половину сентября.