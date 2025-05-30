До официального запуска смартфона Xiaomi 16 осталось ещё несколько месяцев, но информатор Digital Chat Station заранее раскрывает ключевые характеристики будущей новинки, пишет издание Gizmochina.
Рендер Xiaomi 16. Источник фото: Gizmochina
Утверждается, что смартфон Xiaomi 16 обзаведётся 6.3-дюймовым плоским OLED-экраном, обрамлённым тонкими рамками с четырёх сторон, высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и тройной 50-Мп камерой на задней панели, включающей в себя основной датчик размером 1/1.3 дюйма, сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с поддержкой макросъёмки.
Также новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 6500 мА·ч, что на 1100 мА·ч больше по сравнению с предшественником, предустановленной HyperOS 3.0 на базе Android 16 и элегантного дизайна с двухцветной задней панелью.
Ожидается, что смартфон Xiaomi 16 дебютирует в конце сентября или начале октября текущего года сразу после презентации чипсета Snapdragon 8 Elite 2, которая намечена на вторую половину сентября.