Новинка снабжена аккумулятором на 5200 мАч

Бренд Motorola представил не только смартфоны Moto G86 и G86 Power, отличающиеся лишь ёмкостью аккумулятора, но и модель Moto G56, имеющую другие характеристики, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Motorola Moto G56 снабжён 6.72-дюймовым LCD-дисплеем, защищённым стеклом Gorilla Glass 7i, с разрешением Full HD+ (2400x1080 точек) и частотой обновления 120 Гц, ещё не представленным официально 8-ядерным чипсетом MediaTek Dimensity 7060, достигающим тактовой частоты 2.6 ГГц, с графическим процессором Imagination IMG BXM-8-256, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера с датчиком Sony LYT-600, соседствующая с 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а на фронтальной стороне располагается 32-Мп селфи-камера. Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Модель имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъём и стереодинамики с Dolby Atmos. Новинка выпускается в цветах Pantone Black Oyster, Pantone Gray Mist, Pantone Dazzling Blue и Pantone Dill.

Стоимость смартфона Motorola Moto G56 в европейской рознице составляет 250 евро.